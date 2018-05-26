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Шнуров написал трогательное стихотворение о разводе с женой

, ИА "Амител"
О разводе Сергей и Матильда Шнуровы объявили 25 мая, в браке они прожили восемь лет

Фото: peopletalk.ru

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихотворение, посвященное его бракоразводному процессу.

В стихотворении не обошлось без нецензурной лексики, но в целом, как отмечают поклонники артиста, оно получилось трогательным.

"Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может, и убит. И кровь сочится между строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?" — пишет Шнуров.

"Я есть — кто есть. И хоть ты тресни, Одень, помой и причеши. Придется отвечать за песни, За пляски и раздрай души. Не сомневайтесь, я отвечу", — написал артист.

Шнуров также рассказывает, что ему "есть, что вспомнить этой ночью" и пишет, что пытался измениться, но ему это не удалось. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.05.2018 13:47
- гость -

Самки умеют больно ранить, что аж стихи писать станешь.

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