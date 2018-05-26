Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихотворение, посвященное его бракоразводному процессу.
В стихотворении не обошлось без нецензурной лексики, но в целом, как отмечают поклонники артиста, оно получилось трогательным.
"Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может, и убит. И кровь сочится между строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?" — пишет Шнуров.
"Я есть — кто есть. И хоть ты тресни, Одень, помой и причеши. Придется отвечать за песни, За пляски и раздрай души. Не сомневайтесь, я отвечу", — написал артист.
Шнуров также рассказывает, что ему "есть, что вспомнить этой ночью" и пишет, что пытался измениться, но ему это не удалось.
Комментарии
Самки умеют больно ранить, что аж стихи писать станешь.