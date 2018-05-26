Американское аналитическое военное издание National Interest обозначило самый "худший кошмар" НАТО - это "вооруженный до зубов" Калининград, сообщает РИА Новости.
Ракеты и флот, которыми Россия вооружила свой самый западный регион, значительно сужают зону действия американских и европейских войск, отмечает издание.
Самую большую угрозу при этом, как считают аналитики, представляют для вероятного противника ракетные комплексы "Искандер-М", которые могут нанести точные удары по военно-морским объектам в Польше и Прибалтике.
Отмечается, что Североатлантический альянс сегодня не имеет достаточно возможностей, чтобы противостоять российским войскам в странах, граничащих с РФ. Тем более что у России есть еще в запасе крылатые ракеты Х-55 и Х-101. Сколько их на вооружении России, оппоненты точно не знают, но не сомневаются, что они могут поразить любые цели в Польше.
Также в Калининграде базируется значительный контингент флота, включая малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК на восемь ракет "Калибр". Кроме того, журнал сообщает, что в обороне могут быть задействованы эскадренный миноносец проекта 956, два сторожевых корабля "Неустрашимый", четыре корвета проекта 20380, четыре малых ракетных корабля проекта 1234, а также семь ракетных катеров проекта 1241.
Комментарии
Так любой адекватный человек не хочет чтобы и ним рядом жили вооружённые гопники.
Интересно, а какой кошмар "лучший"? АМИК, ты сам кошмаришь
всех и всегда безграмотными заголовками и статьями.
Думай, что пишешь.