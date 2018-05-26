Глава "Ростеха" рассказал о работе над мотоциклом проекта "Кортеж"

Мотоцикл проекта "Кортеж" может появиться не ранее 2019 года, заявил на полях Петербургского международного экономического форума глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, сообщает РИА Новости.
"Мы еще не завершили все испытания, чтобы запустить в серию. В этом году нет, может быть, в следующем. Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности", — сказал Чемезов.
Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник (появится в следующем году) на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.
Комментарии
Для чего это всё делается? Чтобы как-нибудь путин по мосту на мотоцикле 100 метров проехал?