МРОТ предложили установить на уровне 40% от средней зарплаты по стране

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России предлагается установить на уровне 40% от средней зарплаты по стране, сообщает RT.
Законопроект разрабатывает член думского комитета по социальной политике, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.
"Есть подходы, прописанные, в частности, в рекомендациях Международной организации труда и Международного валютного фонда, что минимальная зарплата должна составлять порядка 40% от средней по стране. Мы сейчас работаем над текстом о поэтапном доведении МРОТ до отметки в 40% от официальной средней зарплаты", — заявил Шеин.
Документ планируется вынести на рассмотрение Госдумы в июле.
С 1 мая 2018 года МРОТ в России был повышен до уровня прожиточного минимума. Теперь этот показатель составляет 11 163 рубля. Средняя зарплата по стране, по данным Росстата за 2017 год, составляет порядка 39 тысяч рублей. Таким образом, в случае, если данный законопроект будет принят, минимальный размер оплаты труда может превысить 15 тысяч рублей.
Комментарии
Навальный предлагал 25000, братва говорила, что повышать нельзя и вот теперича 15000...
И не надейтесь! Депутатишкам тоже иногда пиариться надо, радетелей народных из себя изображать. А так-то: денег нет, но вы держитесь там! - вот в чем истина, а не в этих пиар-проектах.