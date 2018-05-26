В новой квитанции будет содержаться больше информации, чем в старой. Отдельной строкой будут указаны сведения о штрафах, которые наложены на исполнителя услуги (управляющую компанию или ТСЖ), размер повышения платы, а также размер долга, пишет "Парламентская газета".
Кроме того, в квитанции будут сведения об идентификаторе платёжного документа и едином лицевом счёте, которые содержатся в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
Новая форма квитанции позволит собственнику жилья в многоквартирном доме увидеть тариф, потребленный за месяц объем и итоговую сумму по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества. По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса, это позволит сделать оплату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги более понятной и прозрачной.
Старая форма квитанции, которая действовала с конца 2014 года, утратила силу.
Комментарии
графаХ ??? амик!!!