Детям-сиротам, которым государство еще не предоставило квартиру, нужно ежемесячно выплачивать компенсацию за аренду жилья. С таким предложением выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" в Алтайском краевом Заксобрании. Вопрос будет рассмотрен на сессии в четверг, 31 мая. Но вот примут ли его – большой вопрос.
Партия предлагает установить из краевого бюджета ежемесячную компенсацию расходов за наем жилья (но не более 10 тысяч рублей в месяц), пока ребенок-сирота не получит от государства квартиру.
Впрочем, не всем, а только нуждающимся. "СР" определила эту категорию как людей, среднемесячный доход которых или среднемесячный среднедушевой доход члена семьи не больше полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе (8543 рубля на 1,5 = 12,8 тыс. рублей).
Глава фракции Александр Молотов напоминает, что по сегодняшнему краевому закону право на квартиру имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие 18 лет, и у которых нет квартиры.
Речь идет о законе "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае", куда "СР" и предлагает внести изменения.
Таких детей в регионе, по данным на 1 января 2018 года, 4263 человека. То есть это те дети-сироты, которые сейчас ждут жилье от государства, и это число растет. Из них 532 человека выиграли суды и теперь имеют исполнительные листы о предоставлении квартир. По расчетам партии, максимально на такие выплаты в бюджете нужно предусмотреть 511 млн рублей.
По данным "Справедливой России", в 2017 году власти региона приобрели 262 квартиры для сирот. Всего же с 2013 года – 800 квартир. Дело в недофинансировании, волоките и коррупции.
По словам Александра Молотова, такая практика есть в Калужской, Владимирской, Новосибирской, Тульской, Ярославской областях, Хабаровском крае.
Комментарии