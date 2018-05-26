Супруга Сергея Шнурова прокомментировала развод

Супруга лидера группы Ленинград Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговова) прокомментировала в своем Instagram сообщение о разводе.
"Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным", — написала она.
Сергей Шнуров ранее сообщил в своем Instagram, что разводится со своей женой Матильдой. Он отметил, что это решение супруги приняли с сожалением и попросил поклонников и прессу уважать их личное пространство.
Позже он опубликовал в своем Instagram стихотворение, посвященное супруге и ситуации в целом.
Пресс-секретарь "Ленинграда" ранее рассказал о концертном графике после развода Шнуровых. По его словам, график меняться не должен.
Фильм "Дело Собчака" это очень важное кино о времени и о роли личности в истории нашей страны, которую уже мы с вами продолжаем. Я под огромным впечатлением. Спасибо, @xenia_sobchak! Нам важно это знать. P.S.: мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил.
Комментарии
Ждем теперь комментария Писькова))))
Есть ролик,где политик Анатолий Собчак говорит о Крыме.В 1992году он назвал нелепостью,что после раскола СССР Крым -это территория Украины.Однако в настоящее время кс.собчак,бывшая ведущая дом-2 настаивает,что Крым-это Украина,таково её мнение.Наверняка считает себя мудрее папы.И при полном сознании какает на его убеждения.
15:58 ) Недоумок,вот скажи- какое отношение к смыслу этой публикации имеет Ксения Собчак???
Посмотри своими мутными глазами вверх на фото с рекламой фильма "Дело Собчак" и вытри слюни капающие у тебя изо рта.Мозг у тебя еле-еле теплится.
Дело Собчак живёт и побеждает.
Там в Питере все такие лица сильно вытянутые вертикально?
Путин вовремя покинул Питер.У него сейчас лицо круглое.
16:20)Ответа я так и не получил....внятного и адекватного)Так что мой диагноз тебе правильный))