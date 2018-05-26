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Картину "Иван Грозный убивает своего сына" повредили в Третьяковке

, ИА "Амител"
Реставраторы Третьяковской галереи незамедлительно приступают к изучению последствий нанесенных повреждений

Фото: ay.by

Картине Ивана Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее нанесены серьезные повреждения в результате инцидента, однако самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

В музее рассказали, что 25 мая в 20.55, прямо перед закрытием музея, во время комиссионного обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи, которые проводили плановый осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины несколько ударов металлической стойкой ограждения.

"В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали", — сказали в пресс-службе.

После получения информации о случившемся в музее для принятия неотложных мер по спасению произведения на место происшествия незамедлительно прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства. Генеральный директор Третьяковской галереи находится в заграничной командировке, но владеет оперативной информацией, постоянно контактирует с сотрудниками музея по телефону, сообщает о происходящем руководству министерства культуры РФ, подчеркивают в музее.

По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий, реставраторы музея провели неотложные аварийные работы — извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея, отметили в пресс-службе.

"Реставраторы Третьяковской галереи незамедлительно приступают к изучению последствий нанесенных ударов и выработке последовательной программы по восстановлению произведения. Среди первоочередных действий — проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны", — добавили в музее.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.05.2018 16:42
- гость -

Кто же мог пойти на столь чудовищное преступление , а главное зачем? Может реставраторам больше денег захотелось или охране.

0  0
26.05.2018 16:59
Буська

Гыы... Мужик объясняет, что в буфете музея ...выпил 100 г водки, вот и накрыло...

0  0
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