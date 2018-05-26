Правительство подготовило и направит в Госдуму законопроект о внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг., пишут "Ведомости".
Поправки, подготовленные Министерством труда, предполагают увеличение расходов ПФР на 92,2 млрд рублей до 8,5 трлн рублей. При этом размер межбюджетных трансфертов, передаваемых фонду из федерального бюджета, в 2018 году уменьшается, говорится в сообщении правительства.
Законопроект был рассмотрен и одобрен на первом заседании нового правительства, которое состоялось 22 мая. Скорректировать бюджет ПФР позволили неплохие итоги прошлого года, отметил на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Каждый год мы выделяем трансферты на финансирование пенсий, социальных выплат. Теперь мы можем уменьшить эту сумму, так как у фонда есть остатки собственных средств, которые у него скопились в 2017 года", — сказал Медведев.
В прошлом году на развитие пенсионной системы из бюджета было выделено почти 3,5 трлн рублей, добавил премьер.
В начале мая Министерство финансов сообщило, что 234,2 млрд рублей, оставшихся на счетах ПФР с прошлого года, решено направить на выплату пенсий в 2018 году. Это и позволило снизить трансферт из бюджета на пенсионное обеспечение. В итоге Минфин предложил уменьшить финансирование ПФР на 51,5 млрд рублей. Пенсионный фонд в свою очередь сообщил, что увеличит расходы на пенсионное обеспечение на 371 млрд рублей до 7,35 трлн, при этом расходы на пенсии планируется увеличить на 99 млрд. Таким образом, снижается зависимость фонда от федерального бюджета, отметили в ПФР.
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