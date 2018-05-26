Нигерийским футболистам запретили интим с россиянками на ЧМ-2018

Наставник сборной Нигерии по футболу Гернот Рор ввел в национальной команде запрет на секс с русскими девушками во время проведения ЧМ-2018, сообщает LIFE со ссылкой на зарубежные СМИ.
При этом Рор отметил, что не видит проблемы встречаться спортсменам с женами в те дни, когда нет тренировок.
"Я не разрешу им приглашать русских девушек. Только капитана Микела, у которого подруга из России, это не касается", — заявил тренер.
Ранее представители аргентинской футбольной ассоциации раздали своим фанатам список советов по поводу того, как вести себя во время поездки на ЧМ в Россию. Так, в брошюре, подготовленной по данному поводу, даже присутствует глава, где объясняется, как знакомиться с россиянками. В перечне советов отмечено, что россиянки любят опрятных, внимательных и чутких мужчин, не зацикленных на себе. Жителям Аргентины посоветовали также не вести себя вульгарно по отношению к русским девушкам.
Комментарии
Отчего же, пусть чернильницы порадуются
От баб слабеют ноги.
Так это , если собрать команду девушек пониженной социальной ответственности, то результаты футбола можно изменить?
девчонки ау, придите на выручку нашей лопоухой команде....
Если Мы таким нечестным способом выиграем, то тогда и девчюлям придётся по БМВе дарить, а это серьёзный ущерб для бюджета,и прорыв будет под угрозой!