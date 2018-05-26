Торжественная церемония вручения олимпийской чемпионке Пхенчхана по фигурному катанию Алине Загитовой щенка породы акита-ину по имени Масуро состоялась в Москве в гостинице "Метрополь", передает ТАСС.
Щенка вручил Эндо Такаси, глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину. На церемонии также присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
После победы на Играх в Пхёнчхане спортсменка рассказала журналистам, что у нее есть мечта — собака. Фотографии акита-ину она увидела в журнале во время предолимпийских сборов в японском городе Нагоя. Японцы, известные своей любовью к российским фигуристам, узнав о заветной мечте российской спортсменки, откликнулись практически мгновенно. Такаси в письме поблагодарил Загитову и выразил желание подарить девушке щенка этой породы.
"Мы ждали этого момента. Я искренне надеюсь на то, что Масаро сможет стать символом дружбы для будущего укрепления отношений между нашими странами. Я хочу поблагодарить нашего премьер-министра Абэ и прошу его обнять Масуро, прежде чем он будет передан хозяйке", — сказал Такаси
Масуро оказался ласковым щенком, он облизал каждого, кто подержал его на руках. А потом начал играть с новым красным поводком.
"Я очень ждала сегодняшнего дня, и вот, наконец, он наступил. Я хочу сказать огромное спасибо за такой чудесный подарок. Вы отдаете акиту в хорошие руки, я буду за ним ухаживать и следить", — сказала Загитова.
Позже спортсменка рассказала журналистам, что оставит имя собаке Масуро и не хочет менять его на русский манер.
Комментарии
замучается она с акитой. сеьезная собака, требует 2-часовых (утром и вечером) прогулок, занятий и воспитания
Акита – это очень горделивая, своенравная и самостоятельная собака с непростым характером.
Поэтому, если вы только недавно стали новичком в собаководстве, то эта собака не для вас!
ей подошли бы пудель, болонка, бишон фризе, такса, китайская хохлатая, чи-хуа-хуа.