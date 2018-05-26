Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю в ночь на воскресенье, 27 мая, в регионе в отдельных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 8-13 м/с местами порывы 17-22.
Ночью температура составит +14 градусов, местами до +9, днем потеплеет до +27, в южных районах до +33. Днем в отдельных районах края ожидается дождь, гроза, при грозе местами град. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 8-13 м/с местами порывы 17-22.
В Барнауле ночью обещают до +15 градусов, днем потеплеет до +27. Днем и ночью преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, ночью с порывами до 18 м/с.
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