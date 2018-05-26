Кличко предсказал ничью в финале Лиги чемпионов

Мэр Киева Виталий Кличко предсказал ничью в финальном матче футбольной Лиги чемпионов между командами "Ливерпуль" и "Реал Мадрид", сообщает "Лента.ру" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
"Будет ничья 3:3. По крайней мере, насладимся голами", — заключил украинский политик.
24 мая Кличко опроверг, что болельщики "Реала" отказываются посещать финальный матч Лиги чемпионов из-за высоких цен на жилье в столице Украины. По словам мэра города, проблем с дорогим жильем нет.
Кличко охарактеризовал данную информацию как "фейк-ньюс".
Матч пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский" 26 мая в 21:45 по московскому времени.
Комментарии
Разные животные работают предсказателями. Помнится где-то был даже осьминог...
Бедные украинцы)Им еще тоскливее, чем нам)