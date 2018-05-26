Мутко заявил, что вскоре может окончательно покинуть РФС

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, который в новом правительстве будет курировать вопросы строительства и регионального развития, может окончательно уйти из Российского футбольного союза (РФС) через три-четыре месяца, сообщает "Интерфакс".
"Руководство страны предложило мне очень серьезный вызов, я буду заниматься серьезными вопросами, развитием регионов, повышением качества жизни граждан. Возможно, через три или четыре месяца я уже не буду с вами", — заявил вице-премьер на очередной конференции РФС.
Виталий Мутко в декабре 2017 года временно покинул пост президента РФС, исполняющим обязанности президента организации стал Александр Алаев. Также в декабре он покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия 2018".
Его решению приостановить свою деятельность на посту главы РФС предшествовали слухи в СМИ о том, что функционер может окончательно покинуть организацию в связи с допинговым кризисом, который "возможно, коснется и футбола". Утверждалось, что в ФИФА поступил список, составленный ВАДА, содержащий фамилии российских футболистов, чьи пробы показались подозрительными.22 мая 2018 года ФИФА сообщила о закрытии расследования о возможном применении допинга российскими футболистами.
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