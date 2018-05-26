Скворцова сообщила о поддержке правительством всех проектов Минздрава

Все проекты Минздрава поддержаны экономическим блоком Правительства, поэтому проблем с их финансированием не предвидится, заявила в эфире канала "Россия 1" глава ведомства Вероника Скворцова, передает ТАСС.
"Мы очень хорошо обосновываем наши потребности. Эти потребности уже сейчас получили согласование Минфина и всего финансово-экономического блока", — сказала она, отвечая на вопрос о финансовом обеспечении проектов, инициируемых Минздравом.
С 2012 года в России осуществляется масштабная реформа здравоохранения.
Государственная программа "Развитие здравоохранения" была утверждена председателем Правительства России Дмитрием Медведевым 15 апреля 2014 года для комплексного обеспечения доступности высококачественной медицинской помощи и повышения эффективности оказания медицинских услуг. Период реализации госпрограммы рассчитан до 2020 года.
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