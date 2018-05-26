Вице-премьер правительства Виталий Мутко на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил, что возведенные к чемпионату мира по футболу стадионы в дальнейшем можно передать в распоряжение клубовсообщает "Интерфакс".
Мутко отметил, что после завершения соревнований стадионы "не должны стоять "белыми слонами".
В случае, если клубы не будут располагать достаточными финансовыми средствами для обеспечения функционирования стадионов, власти могут создать управляющие компании. Отдельно проработают и вопрос с налогообложением подобных объектов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи.
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