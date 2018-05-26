Путин рассказал об "архисложных задачах" для нового правительства

Перед новым правительством России стоят архисложные задачи, от реализации которых зависит будущее страны, заявил президент Владимир Путин во время первой встречи с членами нового кабмина в Кремле, передает ТАСС.
Путин потребовал от кабмина проработать механизмы реализации поставленных задач и источники финансирования.
"Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее, без всякого преувеличения", — сказал российский лидер.
Путин также призвал министров в сжатые сроки наладить тесное взаимодействие с региональными властями, политическим партиями, различными группами общественников и Общероссийским народным фронтом.
"Работа предстоит большая, содержательная и очень интересная. Я желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы всем хватило на эту масштабную работу, и успеха", — подчеркнул Путин.
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