Президент России Владимир Путин на встрече с членами кабмина заявил, что новый состав правительства должен быть инициативным и не ссылаться на обстоятельства, которые мешают реализации поставленных задач, сообщает РИА Новости.
"Вы должны проявлять инициативу, находить нестандартные подходы, утверждать современный стиль управления. Здесь будут решаться ключевые вопросы прорывного развития России", — отметил Путин.
Он также подчеркнул, что правительство не вправе искать оправдания для некачественного выполнения поставленных задач.
"Не должно и не может быть никаких ссылок на какие то ни было обстоятельства, которые помешают вам выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в поставленные сроки", — добавил Путин.
Президент также заявил, что перед новым правительством России стоят архисложные задачи, от реализации которых зависит будущее страны.
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