Фото: hobbygames.ru
1 июня в Международный день защиты детей Федерация шахмат Алтайского края и парк Центрального района Барнаула проводят большой спортивный праздник для самых юных спортсменов, сообщает пресс-служба федерации шахмат региона.
На территории развлекательного комплекса состоится три турнира дошкольников и учащихся 1-4 классов. Электронная регистрация на турнир уже открыта на нашем сайте – записаться могут ребята из любого города или села Алтайского края. Шахматы возвращаются в парки города в рамках программы "Десятилетие детства", объявленной президентом страны Владимиром Путиным.
В каждом из трех турниров состоится по 5 туров. Система игры – "рапид" или быстрые шахматы, то есть когда каждому из противников будет предоставлено на партию только 10 минут. По окончании турнира для юных любителей шахмат, а также пап и мам, дедушек и бабушек, тренеров будет устроен специальный "Шахматный квест", в котором состоятся командные баталии на знание не только правил шахмат, но и истории нашего вида спорта.
Все участники мероприятия, независимо от результатов получат подарки. А уже после шахматных задач и поединков ребята из Барнаула, Бийска, Ребрихи, Камня-на-Оби, Таьменского и Заринского районов и многих других территорий смогут покататься на аттракционах.
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