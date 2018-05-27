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"На Россию необходимо давить санкциями — именно так уничтожили Советский союз", заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Об этом пишет РИА Новости.
Политик сказал это в ответ на вопрос журналистов о его позиции по поводу урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе.
"Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России, больше решительных действий в этом направлении. У нас у всех с вами есть чудесный пример из собственной жизни. Существовала наикрупнейшая империя в мире (Советский союз), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом", — рассказал Тука в эфире телеканала NewsOne.
Позже он поправился и добавил, что помимо санкций к исчезновению СССР привели и "ряд других факторов, включая гонку вооружений".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.
Комментарии
На этой неделе Россия и Путин изолировались особенно сильно. К нерукопожатному президенту очередь выстроилась.
Сколько еще будем терпеть унижения от укр.фашистов .
+10357949! они к Нам ещё на коленях приползут.
Да не надо никаких санкций. Россия в нынешнем виде развалится из-за воровства и коррупции.
только в СМИ и создается видимость что в России все хорошо, а на самом деле все хуже и хуже. все строительство замораживается, пустующих площадей особенно производственных просто валом, народ бежит в европейскую часть страны, там хоть какой то движняк есть
просто немножчеко подождать и все. Нам и так конец уже. Все разграблено, все равзворовано, коррупция на всех уровнях власти....и этот пинокио еще.