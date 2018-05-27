Воскресенье, 27 Май, 10:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,67
€ 72,12
457058
27°
Обь
387см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

На Украине министр рассказал о способе "уничтожить Россию"

, ИА "Амител"
Он призвал усилить санкции против России

Фото: royal-flags.co.uk

"На Россию необходимо давить санкциями — именно так уничтожили Советский союз", заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Об этом пишет РИА Новости.

Политик сказал это в ответ на вопрос журналистов о его позиции по поводу урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе.

"Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России, больше решительных действий в этом направлении. У нас у всех с вами есть чудесный пример из собственной жизни. Существовала наикрупнейшая империя в мире (Советский союз), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом", — рассказал Тука в эфире телеканала NewsOne.

Позже он поправился и добавил, что помимо санкций к исчезновению СССР привели и "ряд других факторов, включая гонку вооружений".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

27.05.2018 08:46
- гость -

На этой неделе Россия и Путин изолировались особенно сильно. К нерукопожатному президенту очередь выстроилась.

0  0
27.05.2018 08:50
- гость -

Сколько еще будем терпеть унижения от укр.фашистов .

0  0
27.05.2018 09:02
8:46

+10357949! они к Нам ещё на коленях приползут.

0  0
27.05.2018 09:05
- гость -

Да не надо никаких санкций. Россия в нынешнем виде развалится из-за воровства и коррупции.

0  0
27.05.2018 09:33
- гость -

только в СМИ и создается видимость что в России все хорошо, а на самом деле все хуже и хуже. все строительство замораживается, пустующих площадей особенно производственных просто валом, народ бежит в европейскую часть страны, там хоть какой то движняк есть

0  0
27.05.2018 09:53
- гость -

просто немножчеко подождать и все. Нам и так конец уже. Все разграблено, все равзворовано, коррупция на всех уровнях власти....и этот пинокио еще.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
09:44
"Реал" в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов 2
09:07
Сноуден: никто так не любит Путина, как Трамп 1
08:41
"Газпром" договорился о продлении "Турецкого потока" до Евросоюза 4
08:25
На Украине министр рассказал о способе "уничтожить Россию" 6
08:21
Барнаульские школьники 1 июня сыграют в турнире и смогут пройти квест 0
08:06
Реформатор, развеянный по ветру: интересные факты о Лжедмитрии I 2
07:50
Ежедневник: что общего у группы "Машина времени", госбиблиотеки и скотча 2
07:34
Как россияне будут отдыхать на День России 16
07:19
Карантин из-за вспышки бешенства ввели в райцентре в Алтайском крае 1
07:03
Квартиру с сауной, камином и "умным" светом продают в Барнауле за 18 млн 0
06:48
Секреты рекламных фотографий 0
06:32
Перемены в ОСАГО: что ждет "автогражданку" и сколько она будет стоить 4
06:17
33-градусную жару, грозы и ветер обещают в Алтайском крае 27 мая 0
06:01
Новый этап развития районов: в Алтайском крае стартовала программа "85x85"  0
23:28
Путин рассказал новому правительству о недопустимости некачественной работы 5
22:48
Путин рассказал об "архисложных задачах" для нового правительства 2
21:27
Пограничники Заринска записали поздравление всем алтайским сослуживцам 0
20:38
Мутко предложил отдать новые стадионы, чтобы не стояли "белыми слонами" 0
19:53
Скворцова сообщила о поддержке правительством всех проектов Минздрава 1
19:39
Мутко заявил, что вскоре может окончательно покинуть РФС 1
18:59
Кличко предсказал ничью в финале Лиги чемпионов 2
18:34
От +9 до +33: прогноз погоды в Алтайском крае на 27 мая 0
17:56
Олимпийской чемпионке Загитовой торжественно вручили щенка акита-ину 2
17:35
Нигерийским футболистам запретили интим с россиянками на ЧМ-2018 5
16:57
Правительство предложило увеличить расходы Пенсионного фонда на 92 млрд 1
16:34
Картину "Иван Грозный убивает своего сына" повредили в Третьяковке 7
15:40
Супруга Сергея Шнурова прокомментировала развод 8
15:16
Графа о долгах появится в новых квитанциях за жилищно-коммунальные услуги 3
14:36
СКР предъявил обвинение руководству ГУ МЧС по Кемеровской области 0
14:15
МРОТ предложили установить на уровне 40% от средней зарплаты по стране 3
13:51
Глава "Ростеха" рассказал о работе над мотоциклом проекта "Кортеж" 5
13:35
Назван самый "худший кошмар" НАТО 4
12:41
Шнуров написал трогательное стихотворение о разводе с женой 2
12:22
Мединский назвал "неприличными" жалобы киносетей на перенос премьер 15
11:44
Жители Барнаула разыскивают похитителей деревьев 3
11:24
Барнаульцы вспоминают самые неудобные городские лужи 4
10:48
Ростуризм предупредил об опасном вирусе Нипах в Индии 1
10:19
Матвиенко: повышение пенсионного возраста не приведет к безработице 26
09:49
СМИ: Ирину Аллегрову оставили без дома и без денег 2
09:13
Мощь ракетного залпа "Юрия Долгорукого" оценили в США 3
08:48
Ученые выяснили, что яйца продлевают жизнь 9
08:18
Электрошоковый щит для разгона людей появится у МВД и Росгвардии 46
08:10
Ежедневник: Алан Чумак и день рождения улицы Пушкина в Барнауле 0
08:06
Ох уж эти детки: пришли фото своего малыша и выиграй приз к 1 июня 1
07:50
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 26 и 27 мая 0
07:34
Как уберечь виноград от грибка советы от эксперта 0
07:19
"Потолки словно решето": барнаульцы массово жалуются на протекающие трамваи 20
07:03
Дом с двумя бассейнами перед входом продают в Барнауле за 25 млн рублей 11
07:00
Как получить пенсию, если вы собираетесь все лето провести на даче 0
06:48
Шнур, какой он есть: что рассказал о себе лидер группировки "Ленинград" 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.