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"Газпром" и турецкое правительство подписали соглашение по сухопутному участку второй нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок газа в ЕС, сообщила российская компания. Об этом пишет РИА Новости.
"Сегодня состоялось подписание протокола <…> о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям", — отмечается в заявлении.
"Газпром" подчеркивает, что данное соглашение позволяет перейти к практическим шагам по прокладке газопровода. За строительство сухопутной части будет отвечать совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которую создадут на паритетной основе.
В конце апреля "Газпром" объявил о завершении строительства морской части первой нитки "Турецкого потока".
Проект предполагает строительство газопровода протяженностью более тысячи километров, его планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Газопровод состоит из двух ниток: по одной из них газ поставляется турецким потребителям, а вторая предназначается для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Комментарии
Даже три года не прошло с того момента как Турция наши самолёты сбивала, а уже такие проекты идут. Не воткнут ли тебе вова в очередной раз нож в спину?
Не воткнут ли тебе вова в очередной раз нож в спину?
Воткнут. Со стороны спины. Но не нож. Как всегда.
Зачем газ поставлять на Алтай ! Лучше построить альтернативную котельную в Рубцовске и посыпающую жителей сажей.
европейцы прагматичные, ну хочет россия строить, пусть строит, ведь строим за свой счет, причем строят не российские компании а европейские. А если надо они всегда могут отказаться и россия опять в пролете... и да трубопровод с ближнего востока строится опережающими темпами...