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Футболисты испанского ФК "Реала" победили английских соперников из "Ливерпуля", в третий раз став победителями Лиги чемпионов. Об этом пишет "Р-Спорт".
Матч прошел в Киеве в субботу и завершился со счетом 3:1. Среди спортсменов "Реала" отличились Карим Бензема, забивший гол на 51-й минуте, а также Гарет Бейл, дважды попавший в ворота: на 64-й и 83-й минутах. Единственный гол в пользу "Ливерпуля" принес Садио Мане на 55-й минуте.
Это третья подряд победа "Реала" в Лиге чемпионов. При этом до мадридского клуба еще никому не удавалось победить в турнире два раза подряд. Трехкратный триумф "сливочные" переживают под руководством Зинедина Зидана.
Кроме того, эта победа стала 13-й у "Реала" за всю историю его участия в Кубке чемпионов (название Лиги чемпионов до сезона-1992/93. — Прим. ред.) и Лиге чемпионов.
В свою очередь главный тренер "красных" Юрген Клопп второй раз терпит поражение в финале Лиги чемпионов. В прошлый раз он проиграл, находясь в руководстве дортмундской "Боруссии", которая уступила мюнхенской "Баварии" в сезоне-2012/13.
Комментарии
Реал забил 4, почему 3?
Реал забил 4, почему 3?
Потому что засчитали 3. Первый мяч из офсайда был. Заодно Реал дал надежду сбродной России, выключив саллаха.