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Жительница алтайского села украла игрушки и китель из дома соседки

, ИА "Амител"
Игрушки она раздала детям, а в кителе ходила дома

Фото: mediarepost.ru

В Локтевском районе полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже имущества из дома соседки. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в марте текущего года в селе Георгиевка. 32-летняя женщина похитила из дома соседки детские игрушки, армейский китель сына потерпевшей, телевизионную приставку и постельное белье. Своими действиями она причинила ущерб на сумму 5 тысяч рублей.

Согласно предварительной информации, входную дверь женщина открыла ключом, который ей оставила хозяйка дома, чтобы присматривать за жилищем, в котором зимой никто не проживал.

Обнаружив пропажу вещей, хозяйка жилья написала заявление в полицию о краже имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемую. Она не стала отрицать свою вину.

Женщина рассказала, что похищенные игрушки раздала детям, а в кителе ходила дома. Остальное похищенное имущество также находилось у нее в жилье.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением, возбуждено головное дело.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.05.2018 10:39
- гость -

Оставила ключи,что бы соседка незаконно проникла? Это трактуется ещё шырее,чем два срока подряд-неподряд! А как там уголовные дела с Белобородовым, Антонкиным расследуются? Когда архисправедливое наказание огласить Суд?

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27.05.2018 12:41
- гость -

А как там уголовные дела с Белoборoдoвым, Антонкиным расследуются?
-------------------

Ну вы же понимаете, что эти люди не детские игрушки и китель украли

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