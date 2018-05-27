Фото: mediarepost.ru
В Локтевском районе полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже имущества из дома соседки. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в марте текущего года в селе Георгиевка. 32-летняя женщина похитила из дома соседки детские игрушки, армейский китель сына потерпевшей, телевизионную приставку и постельное белье. Своими действиями она причинила ущерб на сумму 5 тысяч рублей.
Согласно предварительной информации, входную дверь женщина открыла ключом, который ей оставила хозяйка дома, чтобы присматривать за жилищем, в котором зимой никто не проживал.
Обнаружив пропажу вещей, хозяйка жилья написала заявление в полицию о краже имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемую. Она не стала отрицать свою вину.
Женщина рассказала, что похищенные игрушки раздала детям, а в кителе ходила дома. Остальное похищенное имущество также находилось у нее в жилье.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением, возбуждено головное дело.
Комментарии
Оставила ключи,что бы соседка незаконно проникла? Это трактуется ещё шырее,чем два срока подряд-неподряд! А как там уголовные дела с Белобородовым, Антонкиным расследуются? Когда архисправедливое наказание огласить Суд?
А как там уголовные дела с Белoборoдoвым, Антонкиным расследуются?
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Ну вы же понимаете, что эти люди не детские игрушки и китель украли