Фото: jeriko.us
Праздник цветения пиона "Степной первоцвет" пройдет в селе Полуямки Михайловского района Алтайского края в воскресенье, 27 мая. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
В программу будут включены экскурсии на место цветения на место цветения уклоняющегося пиона, который занесен в Красную книгу, мастер-классы плетения венков из березовых веток, пленэр фотомастеров, а также старинные народные гадания и конкурс "Девичья коса — ой да краса!".
Также на празднике пройдет фестиваль русско-славянской культуры "Мелодия земли родной". В нем будут участвовать фольклорный ансамбль "Стрела" Алтайского краевого колледжа культуры и искусств, образцовый самодеятельный коллектив региона "Верея" из Кулунды, ансамбль "Братина" из Ключей, ансамбль "Земляки" из Михайловского района и не только.
По словам организаторов, цветение пиона является уникальным природным явлением, которое можно наблюдать в степных районах края: нераспаханные участки степей весной "полыхают" розовым цветом.
Комментарии
У алтайских чинуш то Праздник цветения маральника то Праздник цветения краснокнижного пиона ...
Когда будут праздники "Открытия завода" или "Праздник открытия фабрики" (одни руины с промышленности края)
Какие заводы!???? фабрики! говори же уже много лет назад! в крае только здравницы и сельхоз переработка! ни одного завода с гос участием не будет, только в частном порядке. поэтому столько в крае не не нужно людей!