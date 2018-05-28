Маски сорваны: жителям покажут поименное голосование депутатов Алтая

Алтайское краевое Заксобрание станет более открытым. Если сейчас заседания депутатов можно смотреть в интернете только онлайн, то скоро они будут доступны и после. Но главное – можно будет посмотреть, кто из депутатов как именно голосует за законы. Такие изменения региональный парламент примет на сессии 31 мая.
Информация о поименном голосовании до сих пор была недоступна для широкого круга лиц. Даже сами депутаты могли узнать, как голосовали другие депутаты, только через официальный запрос.
Теперь же данные, кто из 68 депутатов голосовал за, против или воздержался от голосования по всем вопросам, будут размещаться на сайте краевого парламента в течение пяти дней после сессии. А проходят сессии раз в месяц, кроме летних каникул.
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Это новшество имеет немалое значение для интересующихся политикой. В краевом парламенте рассматривают много законов, мнения по которым кардинально противоположные. Теперь можно будет узнать, кто из оппозиции (в парламенте есть депутаты ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России") поддерживает законы фракции АКЗС и губернатора Алтайского края, а кто из единороссов, коих в АКЗС большинство, голосует за предложения оппозиции. В конце концов, можно будет посмотреть, как именно голосует депутат, за которого вы голосовали на выборах.
"В списках с результатами открытого голосования указываются фамилии, имена, отчества депутатов, наименования фракций и (или) номера одномандатных избирательных округов, результаты голосования каждого депутата", — пояснили в АКЗС.
Больше о том, как работает парламент Алтайского края, читайте в проекте Amic.ru "Гид по АКЗС".
Еще одно новшество – теперь сессию АКЗС можно будет посмотреть не только онлайн, но и в архиве на сайте парламента. То же касается и "правительственного часа" – встреч депутатов и представителей исполнительной власти региона.
Комментарии
Такие изменения региональный парламент примет на сессии 31 мая.
точно примет?
Давно пора, а то сделали какую-то великую тайну и не спросишь потом при случае, выкрутится. И надо сделать возможность группировок по фракциям и по депутатам, чтобы видно было, фракционное решение или индивидуальное.
Однако теперь сессии в АКЗС перестанут быть полностью открытыми, поскольку планируется введение закрытой части сессии, во время которой приостанавливается трансляция и выводятся из зала посетители.