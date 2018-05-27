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В России вступают в силу поправки в Воздушный кодекс, которые позволяют пассажирам получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее РФ присоединилась к Монреальской конвенции, устанавливающей ряд новых правил в сфере международных авиаперевозок.
Так, теперь за задержку рейса установлена максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами в размере порядка 360 тысяч рублей. Ранее данная сумма составляла максимально 25 рублей за час задержки. Также Монреальская конвенция расширяет возможность выбора для пассажира места предъявления иска к перевозчику: если раньше это можно было сделать лишь по месту регистрации авиакомпании, то после присоединения к конвенции подать иск можно будет и по месту жительства пассажира.
До воскресенья, 27 мая, максимальный размер компенсации за утерянный багаж составлял 600 рублей за каждый килограмм пропажи, а теперь максимальная компенсация выросла до 90 тысяч рублей.
Агентство добавляет, что для компаний теперь предусмотрена возможность оформления электронного перевозочного документа для грузовых перевозок, что позволит сэкономить на грузоперевозках. Кроме этого, изменения предусматривают приведение в соответствие с конвенцией сроков предъявления к перевозчику претензий и требований о возмещении вреда в случаях повреждения (порчи, утраты) багажа, груза, почты, а также исчисления сроков исковой давности.
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