Фото: zoo22.ru
В Барнаульском зоопарке родился новый питомец. Пополнение произошло у пары северных оленей, говорится в тексте сообщения.
Уточняется, что олененок родился 25 мая. В этот же день малыш стал вставать на ноги и есть. Уже сейчас посетители зоопарка могут посмотреть на малыша с родителями.
В зоопарке отметили, что северные олени относятся к крупных млекопитающим и посетители могут видеть их детенышей почти сразу.
Напомним, в 2015 году в Барнаульском зоопарке произошла трагедия, связанная с северными оленями: тогда посетители дали самке большую морковку, которой она подавилась. В результате животное скончалось.
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