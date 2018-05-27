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Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время внезапной для публики встречи со лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о своем твердом намерении провести саммит с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, несмотря на то, что последний несколькими днями ранее отменил его. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на агентство "Ренхап".
Глава КНДР выразил слова благодарности южнокорейскому коллеге "за его усилия для подготовки саммита между КНДР и США, намеченного на 12 июня, и выразил твердое намерение провести эту историческую встречу", — цитирует агентство сообщение ЦТАК.
Сообщается, что глава Южной Кореи, в свою очередь, призвал Ким Чен Ына добиться встречи с американским президентом и пожелал извлечь из переговоров максимум пользы.
Напомним, в минувший четверг было опубликовано письмо главы США коллеге из КНДР, в котором он упрекнул Ким Чен Ына в "необычайной злобе и открытой враждебности" в связи с тем, что Пхеньян пригрозил отменить саммит из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула.
Однако обе стороны продолжили готовиться к переговорам в Сингапуре. При этом в прессе появились заявления, что закончить приготовления к 12 июня технически невозможно, из-за чего Трамп, настаивающий, что времени предостаточно, разозлился.
В субботу республиканец сообщил журналистам, что подготовка к саммиту с КНДР проходит "очень хорошо".
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