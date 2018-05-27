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Полицейские Тогульского района оперативно задержали подозреваемого в угоне мопеда. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что инцидент произошел вечером в селе Тогул. Ранее не раз судимый 31-летний местный житель угнал мопед с территории усадьбы на глазах у хозяйки дома, а затем уехал в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила порядка 20 тысяч рублей.
Прибывшие полицейские в ходе розыскных мероприятий нашли мопед спрятанным в одном из лесных массивов. Подозреваемый был задержан по месту его жительства.
По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до четырех лет тюрьмы.
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