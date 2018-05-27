Фото: tatcenter.ru
Глава российского государства Владимир Путин проведет "Прямую линию" 7 июня. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Кремля.
Для Путина это будет первая "Прямая линия" во время нового срока президентства и 16-я с 2001 года. Он 11 раз отвечал на вопросы россиян в качестве президента и четыре — в качестве премьера.
В пресс-службе уточняют, что "Прямая линия" начнется 7 июня в 12:00 по московскому времени в эфире каналов Первый, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Задать вопросы главе государства можно по телефону, отправив sms или mms-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Также вопросы принимаются от пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где в официальных группах можно отправить текстовый вопрос или видеоролик. Также во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва — Путину" и ОК Live.
Вопросы будут приниматься с 8:00 мск 27 мая и до завершения "Прямой линии". Самые актуальные и интересные зададут главе государства во время прямого эфира.
Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки страны по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Звонки из-за границы принимаются по номерам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде sms и mms-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Вопросы принимаются лишь на русском языке и объемом не более 70 знаков.
Кроме этого, отправить вопрос главе государства можно с помощью сайта moskva-putinu.ru. Там же размещены подробности предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.
7 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в этом году формат "Прямой линии" изменится, она будет предусматривать ряд новаций.
"Суть этого уникального в мировой практике с содержательной и технологической точки зрения мероприятия останется той же, но она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми технологическими достижениями, которые имеются в нашем распоряжении", — цитирует агентство слова Пескова.
Комментарии
Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив sms или mms-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.
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Вот беда! А я ему хотел вопрос Почтой России отправить.
Я надеюсь,что это будет не крайняя , и очень важная архиконференция по расставлению приоритетов на прорыв праймиристической стабильности с экстро перемщяющейся сэкстулоой!
А что такое "Прямая линия"? Назвали бы "Шоу с Владимиром Путиным"
По моему, гугл гораздо лучше ответит на вопросы. Зачем они пишут путину?
Эх..эх .х! А как всё хорошо начиналось.
Даша) Да кто бы сомневался)))
государство понтов
В том году самое интересное было это ИННОВАЦИОННАЯ бегущая строка СМС сообщений с "пожеланиями" к Путину. В этом году наверно эту инновацию прикроют .
Как всегда всё будет проходить по сценарию.