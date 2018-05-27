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Украина обвинила Россию в проведении исследований, якобы направленных на разработку биологического и химоружия массового поражения. Такое заявление на заседании в Варшаве сделала председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, передает РИА Новости.
Она отметила, что около трех лет Россия ведет исследования в области вирусов и геморрагических лихорадок, включая Эболу и Марбург. По словам Фриз, выдаваемая за разработку вакцин деятельность на самом деле является попыткой создать гибрид оспы и Эболы.
Также председатель уверяет, что другие учреждения, которые занимаются исследованиями, закупают материалы, указывающие на разработку отравляющих боевых веществ по типу нервно-паралитических газов.
Фриз заявила, что оружие, которое якобы разрабатывает российская сторона, может быть применено не только против Украины, но и против других стран, в которых у Москвы есть свои интересы. Председатель заявила, что представит соответствующий отчет для включения его в спецрапорт по противодействию российским гибридным угрозам.
Комментарии
соска позорная . нам даже и отвечать не надо. это не последнее . придумают еще чего-нибудь.