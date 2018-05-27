Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили о возгорании в торгово-развлекательном центре "Весна". Информация об этом появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте" около 12:46 воскресенья, 27 мая.
По словам очевидцев, в здании загорелся утеплитель.
Горожан призывают быть внимательными во время походов в ТЦ и сообщать о недочетах и подозрительных запахах охране.
В комментариях свидетели сообщили, что всех находившихся в "Весне" людей оперативно вывели. На опубликованных снимках видно, что на место приехало несколько пожарных машин.
Также горожане отмечают, что пожар произошел рядом с импровизированной "курилкой" у служебного входа. Они предположили, что возгорание могло произойти из-за окурка.
Официальных комментариев по поводу произошедшего на данный момент нет.
Комментарии
там малолетки на этом месте постоянно курят, может подожгли
http://22.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6969483/ - официальные комментарии на данный момент есть