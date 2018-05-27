Фото: vk.com/barneos22
Автомобильная авария с участием пяти машин произошла в Барануле накануне, 26 мая. Об этом сообщают в городской ГИБДД.
Уточняется, что автомобили столкнулись в 14:52 на перекрестке Павловский тракт — проспект Строителей. В "бутерброд" попали машины МАЗ, ВАЗ, Lexus, Toyota Avensis и Toyota Platz.
В сообщении подчеркивается, что никто в результате аварии не пострадал.
Полицейские проводят по факту произошедшего проверку.
Комментарии
Новость в 14:34, столкнулись в 14:52. Чудеса, да и только)))