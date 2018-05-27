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Раздельные места для семей представляют угрозу безопасности всех пассажиров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The Telegraph.
Королевское авиационное общество Британии утверждает, что сидящие в разных частях самолета члены семьи могут тратить драгоценное время на поиск друг друга в экстренной ситуации. Тем самым они ставят под угрозу себя и прочих пассажиров.
В докладе организация советует компаниям не взимать дополнительную плату за возможность сидеть вместе.
Также в сообщении описываются идеальные условия для перелетов с ребенком. В тексте сказано, что дети должны сидеть в одном ряду со взрослым, в самолетах с двумя проходами — быть отделенными не более, чем одним проходом. Если так расположить пассажиров нельзя, то безопасным считается расположение ребенка в соседнем ряду впереди или сзади от взрослого.
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