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Бийские полицейские задержали мужчину, обокравшего за день три магазина. Об этом накануне, 26 мая, сообщил "Бийский рабочий".
Сообщается, что первое преступление было совершено в 10:35 в магазине, расположенном по улице Социалистической, 23/2. На пульт охраны поступил сигнал тревоги, и на место сразу же выехала группа задержания. Охранник рассказал, что неизвестный под угрозой применения насилия украл с витрины ликер "Кэроланс" стоимостью 670 рублей. Он описал одежду подозреваемого и его приметы, информацию передали другим группам задержания.
В этот же день в 16:30 сигнал тревоги поступил из продуктового магазина на улице Горького 132. Группа задержания прибыла так быстро, что застала преступника на месте: мужчина похитил три банки кофе на сумму 600 рублей. Его задержали.
Вскоре стало известно, что именно этот мужчина ранее ограбил магазин на улице Социалистической. В ходе расследования задержанный также признался, что в этот день украл коньяк в магазине на улице Ленина, 252/2.
По фактам грабежа было возбуждено уголовное дело, также решается вопрос о возбуждении дела по статье "Кража".
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