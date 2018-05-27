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СМИ: на Украине поставили рекорд по пассажировместимости "Запорожца"

, ИА "Амител"
В автомобиле разместились 17 человек

Фото: avto-nomer.ru

В украинском Запорожье установили рекорд по пассажировмещаемости ЗАЗ-968м, пишет РИА Новости, ссылаясь на 061.ua.

Сообщается, что в салоне машины разместили 17 человек, включая несколько подростков. По словам участников эксперимента, в автомобиле было нечем дышать, однако никто не пострадал.

Водитель подчеркнул, что смог бы даже проехать на машине, если бы ему не помешала нога одного из пассажиров.

Портал уточняет, что за два предыдущих года запорожцы уже устанавливали национальные рекорды по вместимости "Запорожца". Так, в 2016 году в машину вместились 13 человек, а в прошлом — 14.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.05.2018 16:43
- гость -

кто не скачет тот москаль
дикари....

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