Фото: avto-nomer.ru
В украинском Запорожье установили рекорд по пассажировмещаемости ЗАЗ-968м, пишет РИА Новости, ссылаясь на 061.ua.
Сообщается, что в салоне машины разместили 17 человек, включая несколько подростков. По словам участников эксперимента, в автомобиле было нечем дышать, однако никто не пострадал.
Водитель подчеркнул, что смог бы даже проехать на машине, если бы ему не помешала нога одного из пассажиров.
Портал уточняет, что за два предыдущих года запорожцы уже устанавливали национальные рекорды по вместимости "Запорожца". Так, в 2016 году в машину вместились 13 человек, а в прошлом — 14.
Комментарии
кто не скачет тот москаль
дикари....