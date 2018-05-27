Фото: 22.mchs.gov.ru
Подробностями пожара в торгово-развлекательном центре "Весна" поделились в МЧС.
В пресс-службе ведомства отметили, что сообщение о возгорании в службу спасения поступило в 12:28. Очаг пожара находился на наружной части строения, под облицовочной плиткой. Общая площадь возгорания составила порядка двух квадратных метров. Внутри ТРЦ горения и серьезного задымления не было.
Сообщается, что система автоматического оповещения в "Весне" сработала должным образом, а администрация ТРЦ оперативно эвакуировала посетителей и персонал.
Поскольку пожару был присвоен повышенный ранг сложности, на место прибыли 18 единиц техники и 49 человек личного состава. Возгорание ликвидировали в считанные минуты.
После этого представители сервисной службы и спасатели провели тщательную проверку систем противопожарной безопасности. Сотрудникам МЧС предстоит установить причину ЧП.
Подчеркивается, что ТРЦ "Весна" в данный момент возобновил свою работу.
Комментарии
полюбому бычёк тушила о плитку, терла им туда сюда, уголёк попал в щель между плиткой и вот вам пожар.
Опять учения????? Идиоты((((
Опять учения????? Идиоты((((
вы сперва статью прочтите, а уж потом коменты строчите...
16:52)Именно из прочитанной статьи и вывод) Показательные выступления МЧСников!Чтобы доложить,куда положенл и медальку и звездочки очередные получить))