Фото: discred.ru
Четверо российских военных погибли во время столкновения с боевиками в провинции Дейр-эз-Зор (Сирия). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу российского оборонного ведомства.
Уточняется, что бой произошел в темное время суток. Артиллерийскую батарею войск Сирии атаковали несколько мобильных групп боевиков. Два военных советника РФ, которые управляли огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пятеро солдат получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь.
В Минобороны сообщили, что медики не смогли спасти жизни двух россиян, они скончались от полученных ранений в госпитале.
Также отмечается, что бой длился около часа. Военные смогли уничтожить 43 террориста и шесть машин высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.
Комментарии
срочно придумать историю про их геройский подвиг, а то что то давно не было оттуда баек