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Гроза, град и штормовые порывы ветра ждут жителей Алтайского края в начале новой рабочей недели, 28 мая. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.
Так, ночью температура будет равна +13...+18 градусам, а в северо-западных районах похолодает до +6...+11. Днем же температура воздуха в среднем останется неизменной — от 13 до 18 градусов тепла, однако в южных и юго-восточных районах столбик термометра поднимется до +20...+25 градусов.
Ночью в отдельных районах, а днем — в большинстве ожидаются дождь, гроза и град. В западных районах местами пройдут сильные осадки.
В Барнауле ночью температура будет равна +13...+15 градусов, без осадков. Днем воздух прогреется до +16...+18 градусов. Во второй половине дня пройдут дожди, гроза, возможен град, ожидается похолодание.
Ветер в этот день будет дуть северный, 8-13 метров в секунду. В регионе он может усилиться до 13-18 метров. При грозе ожидаются штормовые порывы до 18-32 метров в секунду.
В связи с этим пресс-служба регионального управления МЧС объявило штормовое предупреждение. Жителей региона призывают быть внимательными и осторожными.
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