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Посол РФ в Австралии: итоги расследования по MH17 - "грязная провокация"

, ИА "Амител"
Посол РФ в Австралии Григорий Логвинов назвал выводы Совместной следственной группы более чем спорными

Фото: thedickinsonpress.com

РФ готова и впредь оказывать содействие расследованию крушения малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на Украине в июле 2014 года, но не собирается "безропотно принимать бездоказательные обвинения". Такое заявление сделал российский посол в Австралии Григорий Логвинов, комментируя решение австралийского правительства вместе с правительством Нидерландов выдвинуть против РФ официальные обвинения в причастности к крушению авиалайнера и привлечь Москву к международной ответственности, пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл и глава МИД страны Джули Бишоп "безапелляционно поддержали более чем спорные выводы Совместной следственной группы (ССГ)", а также потребовали, что РФ явилась на "покаяние" и согласовала "сумму компенсации" жертвам авиакатастрофы.

"Свое отношение к качеству работы ССГ мы уже неоднократно высказывали. Вся наша аргументация многократно доводилась до сведения мировой общественности", — подчеркнул посол.

Он отметил, что предложения Москвы о совместной серьезной и профессиональной работе отвергаются. "Налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм. Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона", — добавил Логвинов, подчеркнув, что расследование ведется почти исключительно на основе данных соцсетей и "неких международных НПО". При этом, по словам дипломата, серьезные юридические, физические и прочие данные "беспардонно отвергаются и игнорируются". Он добавил, что подобный почерк прослеживается также в деле Скрипалей и "химическом досье" Сирии.

Кроме этого, посол вспомнил о малайзийском "Boeing-777", пропавшем в Индийском океане 7-8 марта 2014 года. Логвинов отметил, что недавно появились экспертные выводы, документирующие возможные ошибки отработанной международной следственной группой версии. "При этом австралийские власти отнюдь не отрицают вероятности того, что они пошли по ложному следу, чего они даже в намеке не допускают в трагедии МН17", — подчеркнул дипломат, отмечая, что это является "двойными стандартами".

При этом он отметил, что РФ готова и далее оказывать содействие расследованию с целью установить истину об авиакатастрофе и привлечь к ответственности реальных виновников произошедшего.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.05.2018 18:46
- гость -

А с каких это пор обвиняемые должны участвовать в следствии?

0  0
27.05.2018 18:52
- гость -

Опять работники МИДа критикуют позицию иностранных важных лиц.А на то,что их мутоту "безапелляционно поддерживают" некоторые российские сми,в частности эхо Москвы,никто внимание не обращает,никакое МВД )

0  0
27.05.2018 19:15
- гость -

США не опубликовывает спутниковые снимки момента гибели Боинга,мотивируя это своей госбезопасностью.Как снимки из космоса украинской территории могут навредить безопасности сша?Только если там зафиксирован факт сбития пассажирского авиасудна
ракетой,пущенной из Бука,находящегося на территории контролируемой украинской армией.Конечно этот террористический акт,совершённой украиной навредит безопасности как ей самой,так и потакающими ей сша.

0  0
27.05.2018 19:25
- гость -

У Нас есть приаритетные архиуникальные откоряки!

0  0
27.05.2018 19:26
- гость -

27.05.2018 19:15
- гость -

Хохлы первые настаивали на трибунале. А кто то наклал вето.

0  0
27.05.2018 19:50
- гость -

то 19:26
---------------------------
Жорж Милославский тоже настаивал и выражал сожаление )
А с какого ляду трибунал? Тем более ещё следствие не закончено(спустя 4-ре года) и суда нет.Как раз хохлы тот Боинг и сбили над Донбассом по наущению пиндосов,чтобы поднять и постоянно поддерживать антироссийскую истерию.

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