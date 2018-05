Фото: twitter.com

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала решение покинуть тренера Этери Тутберидзе "самым тяжелым в ее жизни". Об этом пишет РБК, ссылаясь на Twitter-аккаунт Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсменка подчеркнула, что это был "ее выбор". "Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моем будущем, я хочу двигаться только вперед", — добавила Медведева, подчеркнув, что больше "не боится ничего", "чувствует себя уверенно на льду" и "может наслаждаться каждое мгновение".

Об уходе 18-летней фигуристки от Тутберидзе стало известно 5 марта. СМИ писали, что причиной этого стали разногласия между наставницей и ее подопечной, однако последние опровергли не только причины, но и сам факт ухода.

Однако позднее, в начале мая эти данные подтвердились. Тутберидзе признала, что ее ученица ушла, отметив, что узнала об этом "из новостей". Теперь Медведеву будет тренировать канадец Брайан Орсер.

Медведва является двукратной чемпионкой Европы по фигурному катанию, а также серебряной призеркой Олимпийских игр в Пхенчхане.

⛸️@JannyMedvedeva opens up about the hardest choice in her life. @ISU_Figure @Olympic_Russia #FaOI pic.twitter.com/DJNQyKplwG