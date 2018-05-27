Фото: Иван Зяблицкий / biwork.ru
Дорога к строящемуся кластеру "Золотые ворота" на выезде из Бийска будет расширена. Об этом пишет "Бийский рабочий", ссылаясь публикацию на сайте госзакупок от 22 мая.
Городская администрация объявила аукцион на разработку проекта и изыскательные работы для комплекса инфраструктуры автотуристического кластера "Золотые ворота". Для въезда кластер будут сделаны дополнительные дорожные полосы. Начальная цена контракта для проектировщика составила 4,277 миллиона рублей.
Аукцион продлится до 13 июня текущего года. В документах сказано, что к участию в нем допускаются лишь субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
Выигравшему тендер придется разработать проектную документацию и получить положительные заключения государственной экспертизы, достоверности сметной стоимости и необходимые согласования в срок до 1 октября этого года.
В документации аукциона уточняется, что работы начнутся в следующем году. Они будут оплачены из средств местного и краевого бюджета. Участок строительства находится на дороге на въезде в Бийск. Проектировщику будет нужно предусмотреть устройство переходно-скоростных полос, разделительной полосы, двух автобусных остановок, а также освещение.
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