Фото: megapolisonline.ru
В Санкт-Петербурге очередной грузовик застрял под мостом, на котором вывешен баннер "Газель не проедет". Об этом пишет РИА Новости.
В соцсетях написали, что очередная "газель" поверила в себя — и что она-то пройдет под мостом".
По словам пользователей, это уже 150-я жертва путепровода, прозванного "мостом глупости".
Агентство отмечает, что его построили в 2011 году на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. В учреждении "Мостотрест" ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками, в том числе ограничивающим высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра.
В минувшем месяце появилась информация о том, что местные власти разместили перед путепроводом дополнительные щиты с информацией, которые призывают обратить внимание на габариты транспортного средства. Также путепровод хотят покрасить светоотражающей краской, чтобы сделать его заметнее для автомобилистов.
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