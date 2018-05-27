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Эксперты назвали десятку самых беспроблемных машин

, ИА "Амител"
Возглавил рейтинг автомобиль Hyundai Solaris

Фото: mmbiztoday.com

Эксперты опубликовали список из десяти автомобилей, доставляющих владельцам меньше всего проблем в ходе эксплуатации. Об этом пишет Life, ссылаясь на американский портал iSeeCars.

Специалисты в качестве главного критерия отмечали данные об отзывных кампаниях, которые являются, по их мнению, важным показателем качества. 

Возглавил рейтинг автомобиль Hyundai Accent (Solaris). В материале подчеркивается, что владельцы данной модели могут почти не беспокоиться о необходимости замены деталей.

Также в тройку вошли Chevrolet Equinox и Toyota Corollа.

В топ-10 эксперты также включили следующие модели (расположены в порядке убывания): Honda Civic, Honda CR-V, Honda Accord, Subaru Crosstrek, Toyota Camry, Hyundai Elantra, GMC Terrain.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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