Фото: politeka.net
В Службе безопасности Украины сообщили о гибели двух спецназовцев на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Об этом пишет РИА Новости.
В сообщении уточняется, что силовики выполняли боевое задание в рамках операции объединенных сил и попали под артиллерийский обстрел.
Погибшими сотрудниками спецподразделения "Альфа" являлись подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Также сообщается, что еще один силовик получил тяжелые ранения.
Агентство пишет, что днем ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о задержании двух сотрудников СБУ. В ЛНР рассказали, что бойцы 14-й отдельной механизированной бригады пытались перейти через так называемую серую зону.
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине. Согласно последним данным ООН, в результате конфликта погибли свыше десяти тысяч человек.
Комментарии