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В Сирии во время сражения в ночь на 23 мая погибли кроме четверых российских военных еще двое сотрудников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом пишет РБК, ссылаясь на "Новую газету" и ее источник.
Сообщается, что сотрудников ЧВК доставили в московский госпиталь. По данным собеседника издания, бойцы данной ЧВК регулярно охраняют "асадовские нефтяные вышки" в провинции Дейр-эз-Зор.
По данным AFP, которое ссылается на Сирийский центр мониторинга прав человека, находящийся в Лондоне, на текущей неделе погибли не мене 26 сирийцев и девяти россиян. По данным правозащитников, их атаковали боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).
Террористы обстреляли группу из российских и сирийских военных рядом с городом Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. "Всего были убиты 35 [бойцов] из проправительственных сил, включая девятерых россиян. Некоторые из россиян были военнослужащими, некоторые нет", — цитирует AFP слова представителя центра Абделя Рахмана.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о гибели четырех россиян, еще трое были ранены в Дейр-эз-Зоре. Все они находились при сирийской артиллерийской батарее, которую ночью атаковали террористы. Двое управлявших огнем батареи россиян погибли на месте, еще двое — в госпитале от ранений.
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