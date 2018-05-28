Фото: wallls.ru
Похолодание придет в Алтайский край в понедельник, 28 мая, после двух дней 30-градусной жары.
В этот день, согласно прогнозу алтайского ЦГМС, в большинстве районов ожидаются дождь, гроза, град, в западных районах местами ливни.
Дневные температуры составят +13...+18 градусов, в южных и юго-восточных районах +20...+25 градусов с похолоданием в течение дня.
Ветер северный, 8-13 метров в секунду с усилением до 18 метров, а при грозе местами ожидаются порывы до 23 метров в секунду.
В Барнауле дождь, гроза и даже град ожидаются во второй половине дня. За окном в краевой столице сегодня будет +16...+18 градусов с похолоданием в течение дня.
Ветер северный, 8-13 метров в секунду, при грозе порывы до 18 метров.
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