Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 150 квадратных метров продают в закрытом жилом комплексе на Змеиногорском тракте в Барнауле за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на четвертом уровне кирпичной восьмиэтажки. В квартире выполнен ремонт, витражное остекление гостиной с панорамным видом. Высота потолков три метра.
"В квартире имеется гостевой санузел, ванная комната с окном и хозяйственная комната (постирочная-сушилка с выходом на лоджию). Территория комплекса огорожена, круглосуточная охрана, много закрытых и открытых парковочных карманов для автомобилей, на территории большая детская площадка, зона отдыха-барбекю, фонтан, просторная прогулочная зона, розарий", — отмечает автор объявления.
Также продавец подчеркивает, что жилье находится в экологически чистом районе у соснового реликтового леса.
Комментарии
Для чего нам каждый божий день, амик, это читать?
28.05.2018 07:14
Обыватель
Кто-то заставляет? Не нравится? Проходи мимо.
28.05.2018 08:07
- гость -
Не дерзи, так у тебя его не купят!
Коммунальные там под 20 в месяц.
три года назад ее продавали за 16.
еще лет 10 по висит ..и уйдет..если цену скорректировать...мягкую мебель поменяли уже хорошо.
знаю о бывших жильцах очень много интересного...особенно про жительницу..