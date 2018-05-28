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Неофициальный праздник всех темноволосых женщин – День брюнеток – отмечается 28 мая. Однозначного ответа на вопрос, как родился этот праздник, нет. Но весьма популярно мнение, что он стал неким ответом очень популярному в мире Дню блондинок, который отмечается 31 мая.
Собственно, извечное противостояние "блондинка — брюнетка" уже давным-давно стало притчей во языцех. Сегодня же вспомним, какие стереотипы и черты характера приписывают обладательницам темных волос.
- Как бы то ни было, но считается, что брюнетки – южанки. Конечно, это не совсем так. Понятно, что на Востоке и в Африке (особенно до глобализации) подавляющее большинство женщин (да и мужчин) имели и имеют темные волосы. Однако и вполне типичные европейки имеют природный темный "окрас".
- Брюнеток принято считать страстными, необузданными, ревнивыми, хитрыми, мстительными, агрессивными, экспрессивными. В общем, на них, как правило, "сваливается" все то, что так любят и чего одновременно так боятся мужчины. Если же смотреть на факты и реальные примеры, то, конечно же, каждый из этих тезисов при желании можно опровергнуть. К тому же все эти характеристики смело можно приписать и блондинкам, и рыженьким дамам.
- Также считается, что брюнетки – умные и напористые женщины. Различные исследования неоднократно показывали, что работодатели зачастую предпочитают брать на работу именно женщин с темными волосами. Конечно, интеллект не зависит от цвета волос, но, по всей видимости, стереотипы на то и стереотипы, что сидят так глубоко в людях и уже подсознательно работают на ту или иную установку.
- Распространено мнение, что брюнетки стареют быстрее, чем блондинки. Опять же, на это утверждение можно привести огромное количество обратных примеров. Так что на самом деле "рулят" здоровый образ жизни и генетическая предрасположенность.
- А вот то, что большинство женщин на нашей планете как раз являются брюнетками – факт. Связано это как раз с тем, что население Азии и Африки (где проживает больше всего людей) – темноволосые.
- Часто приходится слышать, что у темноволосых женщин повышенное оволосение тела и даже появляются достаточно ярко выраженные усики на лице. Впрочем, косметология развивается семимильными шагами, а эпиляция является весьма доступной процедурой.
- Чаще всего у обладательниц черных волос бывает карий, почти черный или серый цвет глаз. А вот девушки с глазами фиалкового цвета и черной шевелюрой – почти что уникумы.
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