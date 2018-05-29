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Стартовали продажи квартир в последней новостройке квартала "Невский-2"

, ИА "Амител"
Застройщиком выступает ООО СЗ "Домстрой", действует специальное предложение по ипотечной ставке от банка ВТБ

Фото: dom-barn.ru

Группа компаний "Домстрой" приступила к возведению в Барнауле последнего дома в квартале "Невский-2". Речь идет о здании переменной этажности (14- и 16-этажные секции) по адресу: улица Антона Петрова, 221Д. Оно находится неподалеку от т.н. "Ледокола".

Дом расположен в одном из спальных центров Барнаула, рядом с пересечением улиц Малахова и Антона Петрова. В шаговой доступности находятся крупные торговые центры "Огни" и "Весна", несколько ресторанов и баров, парк "Лесная сказка" с детскими аттракционами, зоопарком и большим зеленым сквером. Неподалеку от строящегося дома — удобная транспортная развязка, позволяющая без проблем добраться в другую часть города практически на любом виде транспорта.

Как рассказали порталу Amic.ru представители компании "Домстрой", жилой дом планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 года. Сейчас здесь уже заложен фундамент, строители производят работы по возведению перекрытия подвала. Обращает на себя внимание тот факт, что для барнаульцев, которые хотели бы в дальнейшем жить в квартале "Невский-2", новостройка – это последний шанс переехать сюда: больше жилья здесь возводиться не будет. К тому же недвижимость выгоднее брать именно сейчас. Ведь ни для кого не секрет, что на рынке давно сформировалась устойчивая тенденция: чем ближе сдача дома, тем вероятнее застройщик увеличивает цены. К сожалению, в нынешней ситуации с планомерным повышением цен на любые товары "Домстрой" также, очевидно, будет вынужден индексировать и цены на квартиры.

Что же собой представляет жилой дом на Антона Петрова, 221Д? Уже известно, что всего здесь запланировано порядка 240 квартир. Одним из главных преимуществ многоквартирного дома станет муниципальный детский сад на первом этаже здания. Кроме того, дом получит свою газовую котельную – она будет располагаться на крыше соседнего дома. Ее главное преимущество – минимальные платежи за тепло и горячую воду, особенно в сравнении с обычными потребителями этих коммунальных услуг. Ну и, конечно же, независимость от веерных отключений горячей воды, с которыми барнаульцы сталкиваются каждый год весной и летом.

Нельзя не отметить и еще одну особенность данного дома – большие и красивые французские окна для доступа на лоджию. Каждое такое окно будет размером в человеческий рост. Особо стоит упомянуть технологию строительства здания – с использованием трехслойной кирпичной кладки, что обеспечивает исключительную теплостойкость, а также износостойкость всего строения.

В настоящее время у покупателей еще сохраняется достаточно большой выбор квартир. Можно подобрать не только нужную планировку, но и площадь, по сути, по минимальной цене. Стоимость "квадрата" в доме по Антона Петрова, 221Д варьируется от 42500 до 46000 рублей в зависимости от этажа и площади квартиры. Таким образом, минимальная стоимость жилплощади стартует от вполне демократичных 1,59 млн рублей.

В доме будут представлены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. "Однушки" имеют среднюю площадь от 37 до 39 кв. м, "евродвушки" – 53 кв. м, "трешки" – 75 и 96 кв. м соответственно, "четырешки" – 123 кв. м.

В настоящее время продажи квартир в этом доме уже открыты. В частности, можно оформить ипотеку от банка ВТБ под 9,1%. Более того, банк предлагает специальные условия кредитования под квартиры площадью свыше 65 кв. м, которых в этом доме предостаточно. Так, на трехкомнатную квартиру площадью 75 кв. м, цена которой, например, на втором этаже составляет 3 162 600 рублей, первоначальный взнос должен быть не менее 633 000 рублей. При сроке кредита в 20 лет сумма ежемесячного платежа при минимальном первоначальном взносе составит 22 601 рубль.

На четырехкомнатную квартиру площадью 123 кв. м, цена которой составляет 5 252 150 рублей, первоначальный взнос должен быть не менее 1 051 000 рублей. При сроке кредита в 20 лет ежемесячный платеж при минимальном первоначальном взносе составит 37 537 рублей.

Традиционно "Домстрой-Барнаул" предлагает очень высокое качество стройки и отделки. Квартиры сдаются под чистовую отделку, покупателю остается только наклеить обои и поставить сантехнику, все остальное за него уже будет сделано. Это и отделка стен штукатуркой, и выравнивающая подготовка под стяжку пола из цементно-песчаного раствора, и установка пластиковых оконных блоков c откосами, оконных блоков лоджии, а также входной металлической двери. Помимо прочего, предполагается монтаж стояков системы канализации, водоснабжения, отопления, установка отопительных приборов, электрическая разводка в квартире с установкой розеток и выключателей и т.д.

Как и любой другой объект "Домстроя", последний дом в квартале "Невский-2" станет надежным и комфортным жильем. Плюс ко всему можно с уверенностью сказать, что будущая многоэтажка по адресу: Антона Петрова, 221Д будет отличаться повышенной шумо- и теплоизоляцией. Кроме того, хотелось бы напомнить, что новоселы получат не только уютные и комфортабельные квартиры, но и современную придомовую территорию с игровой площадкой, цветниками и парковкой.

На правах рекламы
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

29.05.2018 08:28
Ируся

вот щастье-то-детский сад под окнами.

0  0
29.05.2018 08:42
- гость -

С такими продажами как сейчас не удивлюсь если правительство придумает какую-нибудь обязаловку для населения по покупке квартир и поддержке строительных компаний

0  0
29.05.2018 08:47
гость

ВТБ крут! дают 2,5 получают 5,2 да еще с таким платежем ежемесячным... хотя другие такие же "благотворители"

0  0
29.05.2018 09:05
- гость -

Глядя на эскизы, возникает вопрос - а где парковки? Или там будут жить настолько богатые люди, что каждый себе купит по подземном гаражу?

0  0
29.05.2018 09:17
- гость -

29.05.2018 09:05
- гость -
зачем парковки, если в 50 метрах от дома, трамваи гоняют каждые 5 минут?

0  0
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